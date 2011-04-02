Війська Каддафі відмовилися припинити вогонь

Війська Каддафі відкинули умови перемир`я, запропоновані лівійською опозицією, заявивши, що не мають наміру залишати міста на заході країни, як того вимагають повстанці.

"Вони хочуть, щоб ми залишили наші власні міста. Здається це повне безумство, не знаю, як ще це назвати", - передає заяву представника уряду телеканал Sky News. За його словами, у разі відходу військ Каддафі, активізуються терористи "Аль-Каїди", яких уряд вважає учасниками боїв.

Напередодні лівійські повстанці заявили, що погодяться на припинення вогню, якщо війська Каддафі залишать міста на заході країни, а в країні буде забезпечена свобода слова. Опозиціонери готові піти на перемир`я, якщо всі лівійці, в тому числі й на заході країни, дістануть можливість "вільно висловлювати свою думку", повідомляє РосБізнесКонсалтинг.

Перемир`я також передбачає виведення "найманців Каддафі" з вулиць міст, додали повстанці.

Сьогодні повстанці заявили, що незабаром в них з`явиться можливість переозброїтися - завдяки домовленості про продаж нафти, досягнутій з Катаром.