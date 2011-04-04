США погодилися продовжити бомбардування в Лівії на добу

США погодилися продовжити участь своїх військ у бомбардуваннях Лівії до понеділка, 4 квітня, повідомляє AFP з посиланням на заяву Пентагона. Після того, як командування операцією перейшло до НАТО, у Вашингтоні заявили, що США мають намір обмежитися в операції допоміжною роллю. 3 квітня було розпочато виведення американських сил із зони конфлікту.

Як заявили в оборонному відомстві, з проханням продовжити бомбардування в Лівії до США звернулося керівництво НАТО (з 31 березня організація офіційно очолює військову операцію). З огляду на погіршення погодних умов Брюссель попросив залишити у розпорядженні альянсу кілька американських бомбардувальників.