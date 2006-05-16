Буш заборонив в`їзд на територію США керівництву Білорусі

09:24, 16 травня 2006
Світ
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Чиновники наказані за порушення демократичних норм

Президент США Джордж БУШ заборонив в`їзд на територію Сполучених Штатів керівництву Білорусі.

Як повідомляє радіо «Свобода», Дж.БУШ пов`язав своє рішення з фактами порушень демократичних норм у ході президентських виборів у Білорусі в березні цього року, з порушеннями прав людини і розгулом корупції у цій країні.

 

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