Буш заборонив в`їзд на територію США керівництву Білорусі
09:24, 16 травня 2006Світ
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Чиновники наказані за порушення демократичних норм
Президент США Джордж БУШ заборонив в`їзд на територію Сполучених Штатів керівництву Білорусі.
Як повідомляє радіо «Свобода», Дж.БУШ пов`язав своє рішення з фактами порушень демократичних норм у ході президентських виборів у Білорусі в березні цього року, з порушеннями прав людини і розгулом корупції у цій країні.
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