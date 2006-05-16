ЄС підсувається до кордонів України...

Комісія Європейського Союзу сьогодні планує оприлюднити звіт про готовність Румунії та Болгарії приєднатися до Євросоюзу першого січня 2007 року.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, заслухавши звіт, у Європейському Союзі мають ухвалити рішення щодо подальшого терміну розширення цієї організації. Крім того, разом з Європейським центральним банком Комісія ЄС має визначити, чи виконують Словенія та Литва критерії для запровадження в своїх країнах спільної європейської валюти - євро.