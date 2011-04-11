Каддафі прийняв мирні пропозиції і мовчки поїхав

Лівійський уряд погодився з планом розв`язання ситуації в країні, запропонованим йому делегацією Африканського союзу, повідомив президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума за підсумками зустрічі в Тріполі.

Як передає кореспондент Sky News, після переговорів Каддафі вийшов з шатра разом з гостями, а потім залишив їх і сів в автомобіль, який відвіз його до місця збору прихильників режиму. Там лівійський лідер вийшов і мовчки привітав натовп, після чого поїхав. Делегатам не залишалося нічого, як теж роз`їхатися, розповів репортер телеканалу.

Тепер делегація африканських лідерів прямує до Бенгазі.

Раніше представники Африканського союзу, прибувши до охопленої конфліктом Лівії, закликали до припинення вогню, забезпечення доставки гуманітарної допомоги та початку діалогу між різними фракціями в лівійському суспільстві.