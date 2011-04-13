Авіація НАТО завдала удару по складах Каддафі

НАТО заявляє, що авіація альянсу завдала повітряного удару по складах з озброєнням для сил, які підтримують Муаммара Каддафі.

Ці склади, за інформацією НАТО, розташовані за 13 кілометрів на південний схід від Тріполі.

Раніше телеканал "Аль-Арабія" повідомив про два потужні вибухи поблизу аеропорту Тріполі. Проте командування НАТО не підтверджує, що вибухи можуть бути пов`язані з авіаударом сил коаліції.