Мінське метро підірвали унікальною вибухівкою

У теракті в мінському метро використовувалася унікальна вибухівка, аналогів якої спецслужби не знали, заявив голова КДБ Білорусі Вадим Зайцев.

За словами голови КДБ, злочинці самі виготовили вибухівку. "Це була особлива вибухівка", - сказав він.

На запитання РІА "Новости", де терористи її взяли, він відповів: "В інтернеті". Водночас, за його словами, аналогів речовини не вдалося виявити "серед даних жодної з держав".

Раніше в середу голова МВС Анатолій Кулєшов на прес-конференції повідомив, що один із затриманих у справі про теракт в мінському метро причетний до вибухів в Мінську в 2008 і Вітебську в 2005 роках.

У 2008 році під час святкування дня незалежності 3 липня в Мінську під час гала-концерту в натовпі стався вибух саморобного вибухового пристрою. Бомба була замаскована під картонний пакет з-під соку і начинена металевими болтами і гайками. Постраждали 55 осіб. МВС кваліфікував те, що сталося як "хуліганство". Тоді правоохоронні органи зняли відбитки пальців у більшості чоловіків у Мінську.

Зайцев розповів, що спецслужби, розслідуючи теракт 2008 року, вважали, що мають справу з підривниками-професіоналами високого класу, але тепер дійшли висновку, що за вибухами стоть просто "здібні люди".