Російська опозиція через «Facebook» кличе людей на мітинг

Російська опозиція через соціальну мережу «Facebook закликає прихильників вийти на мітинг «проти свавілля і корупції, за вільні і чесні вибори», який пройде в Москві 16 квітня на Болотній площі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, мітинг ініціює Партія народної свободи «За Росію без свавілля і корупції», лідерами якої є російські опозиціонери Борис НЄМЦОВ, Володимир РИЖКОВ, Володимир МІЛОВ і Михайло КАСЬЯНОВ.

На даний момент 413 користувачів «Facebook» повідомили, що візьмуть участь у мітингу, 463 – заявили, що можливо підуть на мітинг, 656 – не підуть, а 3928 – не відповіли.

Як відзначають організатори, дедалі більше росіян вважають, що Росія іде неправильним шляхом.

«Події в арабському світі свідчать: десятиріччя «закупореного» життя під владою диктаторів неминуче обертаються безпорядками, революціями, хаосом. Як запобігти такому сценарію розвитку подій у Росії? Є лише один спосіб — цивілізована зміна влади через вибори», - наголошується в повідомленні.

Наголошується, що вибори 2011-2012 років — це шанс уникнути бурхливих потрясінь у подальші роки. Партія влади робить усе, аби на вибори в Росії не потрапили по-справжньому незалежні сили, які представляють народ нашої країни, а не ті, які обслуговують правлячих чиновників. Тільки за останні місяці влада відмовила в реєстрації декільком опозиційним партіям, які представляють людей різних поглядів, заявляють організатори.

«Залишилася єдина сила, яка не боїться кинути відкритий виклик партії злодіїв і шахраїв на виборах, - Партія народної свободи («За Росію без свавілля і корупції»). До партії вже вступили десятки тисяч росіян», йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що влада шукатиме будь-який привід, щоб не допустити нову народну партію до виборів. Якщо це станеться - жодної реальної альтернативи партії злодіїв і шахраїв на майбутніх виборах не буде.

«Вийдемо 16 квітня на мітинг проти свавілля і корупції, за вільні і чесні вибори! Вимагатимемо зареєструвати опозиційні партії! Покажемо, що нас багато! Повернемо собі право вибору!», - закликають організатори мітингу.