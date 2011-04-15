У Польщі знову експериментують з урядовим Ту-154

Польські льотчики сьогодні знову здійснили політ на урядовому літаку Ту-154 в рамках експерименту, що проводиться в ході розслідування причин катастрофи аналогічного літака 10 квітня минулого року поблизу Смоленська.

Про це кореспондента УНІАН повідомила прес-секретар Міністерства внутрішніх справ Польщі та адміністрації Магожата ВОЗНЯК.

„Проводиться черговий політ, під час якого експерти комісії мають з’ясувати наступні елементи справи”, - сказала вона.

Прес-секретар не уточнила, чи планувала комісія, яка вивчає причини Смоленської катастрофи, одразу кілька експериментальних польотів Ту-154, але запевнила, що другий політ не означає, що перший політ 12 квітня був „невдалим”.

М.ВОЗНЯК також не повідомила, що саме в рамках експерименту виясняє комісія, зауваживши, що детальна інформація буде оприлюднена в остаточному польському звіті про причини катастрофи.

Прес-секретар не виключила продовження експериментальних польотів Ту-154.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Польщі Єжи МІЛЛЕР, який очолює комісію із вивчення причин Смоленської катастрофи, називав експеримент із другим урядовим Ту-154 ключовим для з`ясування причин трагедії, який дозволить завершити роботу над остаточним звітом причин трагедії. Цей документ планується оприлюднити у травні-червні.

Перший експериментальний політ урядового Ту-154 провели 12 квітня.

Раніше представники комісії заявляли, що експеримент дозволить встановити, чому, незважаючи на оголошену командиром екіпажу команду “відходимо” на висоті 100 метрів у Смоленську, літак не встиг відійти на „друге коло”.

Згідно зі стенограмою розмов у кабіні пілотів літака, який розбився у Смоленську, командир екіпажу дав команду „відходимо” одразу після проходження висоти 100 метрів за 20 секунд до зіткнення із землею. На думку експертів, цього часу цілком вистачало, аби підняти літак у повітря.

Фахівці вважають. що літак міг розбитися через те, що пілоти намагалися відійти на „друге коло” в автоматичному режимі, натиснувши на відповідну кнопку, яка не спрацювала через брак системи ILS на Смоленському аеродромі.

Водночас низка експертів висловлювали думки, що цей експеримент буде безрезультатним, оскільки практично неможливо відтворити умови, в яких здійснював посадку польський урядовий Ту-154 10 квітня 2010 року на аеродромі “Північний” поблизу Смоленська.