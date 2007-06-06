П`ять країн ЄС домовилися щодо створення єдиного ринку електроенергії
22:51, 06 червня 2007Світ
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Угода дасть змогу знизити ціни
П`ять країн Євросоюзу - Німеччина, Люксембург, Бельгія, Франція та Нідерланди - підписали договір про створення єдиного ринку електроенергії в рамках зустрічі міністрів енергетики в Люксембурзі, повідомили РІА "Новости" в прес-службі Єврокомісії.
|Андріс Пібалгс
За його словами, ця угода "дасть змогу знизити ціни для споживачів, забезпечити безперебійне забезпечення електроенергії і залучити інвесторів до створення нової інфраструктури виробництва і доставки електроенергії".
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