П`ять країн ЄС домовилися щодо створення єдиного ринку електроенергії

П`ять країн Євросоюзу - Німеччина, Люксембург, Бельгія, Франція та Нідерланди - підписали договір про створення єдиного ринку електроенергії в рамках зустрічі міністрів енергетики в Люксембурзі, повідомили РІА "Новости" в прес-службі Єврокомісії.

"Цей регіональний ринок - позитивний крок вперед на шляху до створення єдиного енергетичного ринку Європи", - цитує прес-служба виконавчої влади ЄС Єврокомісії заяву єврокомісару з питань енергетики Андріса Пібалгса.

За його словами, ця угода "дасть змогу знизити ціни для споживачів, забезпечити безперебійне забезпечення електроенергії і залучити інвесторів до створення нової інфраструктури виробництва і доставки електроенергії".