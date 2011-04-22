100 найвпливовіших людей світу

Американській щотижневик Time склав список 100 найвпливовіших людей 2011 року.

У першому рядку ненумерованого списку зазначений координатор єгипетської революції Ваель Гонім. Місцевий менеджер Google виступив проти режиму тодішнього єгипетського президента Хосні Мубарака. Після того, як він створив сторінку в Facebook, де закликав виходити на вулицю, його заарештували і випустили під тиском повсталих через 12 днів. Після звільнення Гоніма запрошували на інтерв`ю найбільші телеканали. З січня ц.р. Ваель Гонім - топ-менеджер близькосхідного відділення Google.

У рейтингу Time бачимо президента США Барак Обама, його дружину Мішель, держсекретаря США Хілларі Клінтон, телеведучу Опру Вінфрі та співака Джастіна Бібера.

На думку Time, серед найвпливовіших політиків у світі нині канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Ніколя Саркозі, прем`єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, президент Бразилії Ділма Русефф і заступник голови КНР Сі Цзіньпін.

У списку немає ні президента, ні прем`єр-міністра Росії, зауважує Лента.ру.

Натомість є британський принц Вільям з нареченою, син Муаммара Каддафі Саїф аль-Іслам і донька лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен.

До сотні Time потрапила бельгійська тенісистка Кім Клейстерс, яка виграла два останні турніри серії "Великого шолома". Крім того, впливовим спортсменом був визнаний аргентинський футболіст Ліонель Мессі. З музикантів Time відзначив співака Стінга.

У списку Time, складеному увосьме, також присутні творець соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг і засновник сайту WikiLeaks Джуліан Ассанж.