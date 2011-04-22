Лівійські повстанці відбили найвищу будівлю в Місураті

Повстанці в Місураті після кількох тижнів марних спроб вибили прихильників Муаммара Каддафі з найвищої будівлі міста - офісу місцевої страхової компанії та прилеглих до неї споруд.

Як повідомив кореспондент газети The Guardian телефоном, для цього жителям Місурати довелося нейтралізувати чотири урядові танки, які прикривали підходи до будівлі, розташованої в самому центрі міста.

За словами кореспондента, захопивши цей будинок, ополченці досягли дуже важливого успіху, оскільки на верхніх поверхах і на даху тут постійно чергували снайпери. Звідси прострілювалися житлові квартали на сотні метрів навколо. Крім того, урядові війська вели звідти спостереження за переміщеннями повстанців і наводили артилерію й міномети.

Після звільнення офісного комплексу багато городян дістали, нарешті, можливість вийти на вулицю, щоб поповнити запаси продовольства.

Місто Місурата вже два місяці перебуває в облозі урядових військ, які блокували всі наземні під`їзди до нього. Постачання людей, які живуть там і б`ються за своє місто, здійснюється виключно морем - через порт.

За останній тиждень повстанці вже кілька разів повідомляли про те, що їм вдалося добитися значних успіхів у міських боях. Умовна лінія фронту поступово відсовується на південь - від центру міста. Натомість у Тріполі заявляють про великі успіхи урядових військ, зокрема, про те, що їм вдалося захопити 80 відсотків території міста і відбити повстанців до порту, але ця інформація не має підтвердження, зауважує Лента.ру.