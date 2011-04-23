У Сирії під час зіткнень з поліцією загинули 88 демонстрантів

Кількість загиблих у результаті придушення антиурядових протестів, які пройшли в різних містах Сирії, досягла, щонайменше, 88 осіб.

Як передає Газета.ру, 22 квітня десятки тисяч сирійців вийшли на вулиці, закликаючи до відставки Президента Башара АСАДА, який перебуває при владі 11 років.

Попри те, що Президент Б.АСАД своїм указом припинив раніше, цього тижня, дію закону про надзвичайний стан, на вулиці Дамаска й інших міст вранці у п`ятницю було виведено сили безпеки.

За даними преси, найбільше жертв у місті Дераа. Також велика кількість загиблих і постраждалих в одному з передмість Дамаска.

Увечері 22 квітня Білий дім розповсюдив заяву Президента США Барака ОБАМИ, в якій він назвав обурливими дії влади Сирії і повідомив, що Дамаск просить Іран сприяти в придушенні народних хвилювань.

«Замість того, аби дослухатися до свого народу, Президент АСАД звинувачує зовнішні сили, тоді як сам просить допомоги у Ірану, проводячи репресії проти народу», - йдеться в заяві Б.ОБАМИ.