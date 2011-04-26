Саркозі і Берлусконі: Шенген житиме, але його треба реформувати

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ і прем`єр-міністр Італії Сильвіо БЕРЛУСКОНІ заявили після переговорів у Римі, що не мають наміру припиняти дію Шенгенського договору, незважаючи на проблеми масової міграції великої кількості біженців з Північної Африки, але при цьому вони вперше заявили про необхідність реформувати договір.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на Reuters.

С.БЕРЛУСКОНІ повідомив, що підписав угоду з Францією про врегулювання проблеми імміграції.

Лідери Франції та Італії підкреслили, що ситуація, що склалася, не повинна вплинути на принципи роботи Шенгенського договору, але разом з тим визнали необхідність переглянути загальні нюанси реалізації договору.

Франція та Італія надіслали голові Єврокомісії Жозе Мануелю БАРРОЗУ листа з пропозицією про модернізацію угод.

«Ми хочемо, щоб Шенген жив, але щоб він жив, його необхідно реформувати», – сказав Н.САРКОЗІ.

С.БЕРЛУСКОНІ на прес-конференції заявив про те, що ні Рим, ні Париж не хочуть анулювати Шенгенські угоди, але виступають за тимчасову зміну правил для посилювання контролю за потоком нелегальних іммігрантів.