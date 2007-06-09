Путін не виключає свого повернення на пост президента Росії після 2008 року
10:50, 09 червня 2007Світ
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Конституція цього не забороняє?
Володимир ПУТІН не виключає свого повернення на пост Президента Росії після 2008 року.
Про це він сказав у Німеччині після закінчення саміту «Великої вісімки», повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
«Конституція цього не забороняє, - сказав В.ПУТІН, додавши, що поки що не замислювався про це, оскільки (попереду ще) дуже багато часу».
Ряд російських політологів вважають, що, пішовши в 2008 році з Кремля, В.ПУТІН через деякий час знов балотуватиметься в президенти.
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