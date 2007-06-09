Володимир ПУТІН не виключає свого повернення на пост Президента Росії після 2008 року.

Про це він сказав у Німеччині після закінчення саміту «Великої вісімки», повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

«Конституція цього не забороняє, - сказав В.ПУТІН, додавши, що поки що не замислювався про це, оскільки (попереду ще) дуже багато часу».

Ряд російських політологів вважають, що, пішовши в 2008 році з Кремля, В.ПУТІН через деякий час знов балотуватиметься в президенти.