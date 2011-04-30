Користувач соцмережі одержав вирок за ідею вищості мусульман

У Санкт-Петербурзі безробітний місцевий житель засуджений до 120 годин обов`язкових робіт за екстремістські вислови в соціальній мережі. Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг, дії підсудного кваліфіковані за ч.1 ст.282 УК РФ (збудження ненависті і ворожнечі).

У період з 20 листопада по 8 грудня 2009 р. обвинувачений, зареєстрований в соціальній мережі "Вконтакте" під псевдонімом, відкрив тему про вбивство в Москві священика Дмитра Сисоєва.

Обвинувачений публічно поширював вислови, що протиставляють окремих представників релігійних груп одного одному, пропагують ідеї винятковості, вищості мусульман порівняно з представниками інших світових релігій, водночасно негативно характеризуючи православних священиків.

У рамках тієї ж теми обвинувачений виправдовував можливість фізичного знищення людини за ознакою її релігійної діяльності.