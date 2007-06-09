Туреччина вторглася на територію Іраку

Міністерство закордонних справ Іраку закликало сьогодні турецького дипломата в Багдаді, щоб висловити протест у зв`язку з вторгненням турецьких військ на територію країни. У заяві, зробленій сьогодні заступником міністра закордонних справ Іраку Мохаммедом Аль-Хаджем Махмудом, міститься заклик до негайного припинення ведення бойових дій на території Іраку. Дії турецької сторони оцінюються МЗС Іраку як що "підривають довіру між двома країнами і негативно позначаються на їх дружбі", передає Associated Press.

Заява іракського МЗС стала першим офіційним підтвердженням вторгнення. М.Аль-Хаджем Махмуд також заявив, що в результаті вторгнення почалися перестрілки і був причинний серйозний збиток, проте не повідомив конкретнішої інформації.

Раніше сьогодні Держсекретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс закликала Туреччину не вторгатися до Іраку і попередила, що масштабна військова операція проти курдських бойовиків на півночі Іраку може розжарити обстановку на Близькому Сході.

РБК-Україна