Берлусконі назвав свого наступника і підтвердив, що хоче піти

Прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що правоцентристську партію має очолити чинний міністр економіки Джуліо Тремонті - у разі, якщо сам Берлусконі вирішить не брати участь у виборах 2013 року, повідомляє Газета.ру.

Коментар прозвучав під час телевізійного шоу у четвер. Таким чином італійський прем`єр відповів на кілька критичних статей про Тремонті, що раніше з`явилися в національних газетах.

У квітні Берлусконі називав як свого можливого наступника міністра юстиції Анджеліно Альфано, стверджуючи, що може залишити уряд, якщо йому на зміну з`явиться сильний кандидат. Своє політичне майбутнє він бачить у партійній роботі.