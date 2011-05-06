Китайському ТБ заборонили показувати серіали про шпигунів і про любов

Китайське Державне управління радіо, кіно і телебачення рекомендувало телевізійним компаніям утриматися від демонстрації романтичних серіалів, а також серіалів про кримінал і шпигунство. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse. Агентство підкреслює, що офіційних коментарів з боку управління одержати не вдалося.

Окрім цього держуправління представило список із 40 драм, присвячених створенню комуністичної партії, які слід показувати в травні, червні і липні. Повідомляється, що це робиться для підняття патріотичних настроїв, особливо серед молоді, напередодні важливого свята - в 2011 році Комуністичній партії Китаю офіційно виповнюється 90 років.

Згідно з останнім соціологічним дослідженням, багато молодих китайців майже не дивляться державне телебачення якраз через велику кількість пропагандистських передач. Через це молоді люди вважають за краще дивитися різноманітні шоу в інтернеті.