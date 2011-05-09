На японській АЕС «Цуруга» стався викид радіоактивного газу
17:15, 09 травня 2011Світ
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Причини ще встановлюють
В Японії на АЕС «Цуруга» стався викид газу, який містить радіоактивні речовини.
Як повідомляє «Газета.ру», викид стався 8 травня. Його причини поки що невідомі.
АЕС розташована в префектура Фукуї на західному узбережжі Японії.
Раніше стало відомо, що компанія-оператор японської атомної електростанції «Хамаока» Chubu Electric Power прийняла рішення з метою безпеки зупинити роботу АЕС.
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