Вибух на хімзаводі у Китаї: постраждало більше 30 осіб
09:50, 12 червня 2007Світ
599
Під час вибуху на одному з хімічних заводів в китайській провінції Хубей постраждало більше 30 осіб, повідомляє РІА «Новости».
За даними агентства, в одному з цехів хімічного заводу компанії "Іхуа" в місті Ічан у понеділок увечері вибухнув газ.
Як повідомила місцева влада, причиною вибуху став витік газу з системи виробництва синтетичного аміаку, в результаті чого утворилася вибухонебезпечна повітряна суміш.
Всі постраждалі госпіталізовані. Робота заводу припинена.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter