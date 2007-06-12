Вибух на хімзаводі у Китаї: постраждало більше 30 осіб

Під час вибуху на одному з хімічних заводів в китайській провінції Хубей постраждало більше 30 осіб, повідомляє РІА «Новости».

За даними агентства, в одному з цехів хімічного заводу компанії "Іхуа" в місті Ічан у понеділок увечері вибухнув газ.

Як повідомила місцева влада, причиною вибуху став витік газу з системи виробництва синтетичного аміаку, в результаті чого утворилася вибухонебезпечна повітряна суміш.

Всі постраждалі госпіталізовані. Робота заводу припинена.