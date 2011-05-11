Литва починає публікацію архівів радянського КДБ

У Литві з сьогоднішнього дня на спеціальному сайті публікуватимуться оригінали документів підрозділів КДБ, що діяли в радянські часи в балтійських республіках, повідомляє Бі-бі-сі.

Матеріали охоплюють період з 1960 по 1990 роки.

У документах, переважно, міститься інформація про діяльність КДБ і його агентів на території республіки. Імена людей, які вчасно зізнались у співпраці з радянськими органами держбезпеки, не будуть оприлюднені.

За словами литовського прем`єра Андрюса Кубілюса, публікація документів надасть "вченим і всім тим, хто цікавиться, можливість ознайомитися з діяльністю і методами радянських репресивних структур".