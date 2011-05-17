Данія має намір довести свої права на Північний полюс

Данія заявила, що займається підготовкою документів на підтримку своїх претензій на ділянки морського дна в Арктиці, повідомляє Бі-бі-сі. МЗС країни підтвердив, що документи для ООН вже готуються і будуть оприлюднені в червні цього року.

Територія, на яку претендує Данія, включає багатий природними ресурсами Північний полюс.

Крім Данії, на арктичне морське дно претендують ще чотири країни: США, Канада, Норвегія і Росія.