У ЄС планують ввести знак Європейської спадщини

У Європейською Союзі планують ввести знак Європейської спадщини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідної політичної угоди було досягнуто сьогодні на засіданні Ради міністрів з питань освіти, молоді, культури і спорту ЄС.

Передбачається, що цей знак вручатиметься різним місцям, що мають символічне значення для Європи. Серед таких місць можуть бути пам`ятники, природні ландшафти, підземні води, археологічні, промислові, культурні й урбаністичні об`єкти.

Відповідно до узгодженої процедури, кожна країна-член зможе щодва роки представляти незалежним експертам до двох місць на отримання знаку, а вони, у свою чергу, зможуть присуджувати його не більше ніж одному місцю з однієї країни.

Основна мета знаку Європейської спадщини полягає в привертанні уваги до тих чи інших об`єктів, які зіграли важливу роль у розвитку Європи.

Ряд країн-членів ЄС ще в 2006 році почали роботу над присвоєнням знаків Європейської спадщини в рамках міжурядової ініціативи. До цього часу такі знаки присвоєно 68 місцям з 18 країн-членів.

Єврокомісія виступила з пропозицією створити єдині європейські правила для такого знаку в березні 2010 року. У грудні того ж року Європарламент в цілому підтримав ініціативу.

Після сьогоднішнього схвалення її міністрами країн-членів ЄС планується, що Європарламент підтримає знак Європейської спадщини в другому читанні без змін затвердженого сьогодні тексту.