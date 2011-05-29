Chevron виграв тендер на розробку сланцевого газу в Болгарії

Американська нафтогазова компанія Chevron виграла тендер на розробку сланцевого газу на північному сході Болгарії в районі громади Нови-пазар. Як заявив міністр економіки, енергетики і туризму Болгарії Трайчо Трайков, американська корпорація перемогла в конкурсі після того, як запропонувала болгарському уряду бонус в 30 млн. євро за надання ліцензії. У чому він полягав, не повідомляється. Основним конкурентом Chevron виступала канадська компанія BNK.

За попередніми оцінками, запаси сланцевого газу в районі м.Нови-пазар становлять від 300 млрд до 1 трлн кубометрів, передає телеканал France24. Розробка сировини в цьому родовищі почнеться не раніше ніж за сім років - після закінчення розвідувальних робіт.

Болгарська влада планує цього року провести ще два тендери - на розробку двох інших родовищ у районі Нови-пазара. Закінчення прийому заявок на них намічене на кінець червня 2011 р.

Болгарія на сьогодні практично повністю залежить від експорту російського природного газу. Почавши розробляти свої поклади, Софія сподівається знизити цю залежність, зазначає РосБізнесКонсалтинг.