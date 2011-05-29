Учасники маршу у Варшаві: Марихуана є натуральною та створена Богом

У Варшаві правоохоронці затримали 40 учасників кількатисячного “Маршу визволення коноплі”, який пройшов у суботу.

Як передає кореспондент УНІАН, за даними поліції, в акції взяли участь від 5 до 6 тисяч осіб.

Учасники маршу, згідно з повідомленням на їньомому офіційному сайті, добивалися легалізації легких наркотиків, зокрема, марихуани, дозволу на володіння 30 г для власного користування і трьох рослин для вирощування.

“Памятайте! Марихуана є натуральною та створена Богом. Лише пізніше чоловік створив алкоголь, який зараз є легальним”, - заявив організатор маршу Рафал ГРУДЗІНСЬКИЙ.

“Марихуана, індійська конопля - це щось, що нас звільняє. Через алкоголь та нікотин гинуть тисячі людей. Через марихуану такого ще не сталося”, - вважає він.

Організатори акції на своєму сайті відзначають, що Всесвітня організація здоров’я у 1998 році опублікувала результати 15-річного дослідження, яке підтверджує нешкідливість для людського організму легких наркотиків.