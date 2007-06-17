Амазонка буде найдовшою річкою в світі

Бразильські учені, взявши участь в експедиції в Перу, одержали докази того, що головна річка Південної Америки - Амазонка є найдовшою річкою в світі, передає Бі-бі-сі.

Амазонка офіційно визнана найбільш повноводною річкою, але за довжиною вона завжди стояла на другому місці після Нілу.

Як повідомили науковці, під час експедиції вдалося виявити нову початкову точку Амазонки. Вона розташована в горах на півдні Перу, а не на півночі країни, як вважалося раніше. В результаті, на думку вчених, довжина Амазонки становить 6 тис. 800 км проти 6 тис. 695 км Нілу. Дослідники ще мають вибрати одну з двох точок, які потенційно можуть бути витоком Амазонки. Утім, за їх словами, при будь-якому виборі Амазонка вважатиметься щонайдовшою річкою в світі.

У світі давно вже точаться суперечки про те, яка з річок є найдовшою, і твердження бразильців тільки підхльоснуть цю дискусію. Точне вимірювання довжини річки залежить від правильного визначення її витоку і гирла.