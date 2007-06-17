У Франції закінчилося голосування, соціологи кажуть, що знають результати

У Франції закінчилося голосування в другому турі виборів до нижньої палати парламенту - Національних зборів. У другому турі боролися кандидати, які набрали після першого туру 10 червня більше 12,5% голосів. Переможці приєднаються до обраних в першому турі 110 депутатів, абсолютна більшість з яких - представники правлячої право-консервативної партії Союз за народний рух (СНР).

Загалом у Національних зборах 577 місць.

За даними соціологічних інституцій, СНР, представник якої Ніколя САРКОЗІ переміг на президентських виборах, ймовірно, одержить з них від 379 до 411. (Пізнігше, коли з`явилися попередні офіційні дані, ця цифра виявилася нижчою - близько 330, при 205-210 - у соціалістів. - УНІАН).

Основною силою лівої опозиції залишиться Соціалістична партія - вона може одержати від 125 до 156 місць. Від 10 до 15 мандатів, ймовірно, дістанеться комуністам, по два-три - "зеленим" і демократам-центристам.

Крайньо-правий Національний фронт, чий лідер Жан-Марі Ле ПЕН був четвертим на президентських виборах, судячи з усього, не зможе провести в Національні збори жодного депутата.