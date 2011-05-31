Від отруєння алкоголем у Туреччині померла ще одна росіянка

У Туреччини від отруєння неякісним алкоголем померла ще одна росіянка, 1991 року народження.

Надзвичайну подію обговорили сьогодні на засіданні російсько-турецької групи з питань туризму. Як повідомив генеральний консул Росії, в клініках Анталії та Денизлі залишаються п`ятеро осіб, з них двоє - у тяжкому стані в реанімаційних відділеннях. В середу, 1 червня, троє постраждалих, як заявляють турецькі лікарі, будуть виписані.

Під час наради турецька сторона заявила, що найближчим часом буде вжитий комплекс заходів для забезпечення безпеки туристів. За останніми даними, прогулянкова яхта, на якій сталося отруєння, не мала ліцензії на здійснення виходу в море.

Спеціальний державний орган Туреччини з контролю і нагляду за обігом алкогольної і тютюнової продукції (TAPDK) перевірить всі роздрібні точки продажів алкоголю та готелі, а також посилить контроль зі свого боку.

27 травня 2011 р. російські туристи отруїлися сурогатним алкоголем під час морської прогулянки біля турецького міста Бодрума. Одна з потерпілих померла. Поліція Туреччини порушила кримінальну справу, під варту взятий власник компанії, що організувала прогулянку на яхті.

Родич одного з постраждалих у Туреччині громадян РФ, розповів РосБізнесКонсалтингу, що причиною загибелі росіянок стало отруєння метиловим спиртом: "Всі потерпілі споживали напої, які розливалися безпосередньо на яхті, тобто це не був принесений з собою напій. Люди одне одного не знали, вони в різний час підходили до бару, брали келихи". Співрозмовник агентства стверджує, що всі потерпілі пили віскі. Інші 80 відпочивальників, імовірно, вживали якісь інші напої, і тому не постраждали.