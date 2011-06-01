Начальник Мінського метро звільнений через скандальне відео

Начальник Мінського метрополітену Микола Андрєєв звільнений з посади.

"...Звільнений за грубе порушення трудових обов`язків, що виразилось у відсутності належного контролю за забезпеченням громадської безпеки в Мінському метрополітені, невиконанні вимог директиви президента", - повідомили в Мінському міськвиконкомі з посиланням на наказ гендиректора держпідприємства "Мінськтранс".

Напередодні на нараді у президента Олександра Лукашенка про хід розслідування обставин вибуху в мінському метро 11 квітня, обговорювався факт безперешкодного проникнення 29 травня трьох молодих людей напідпитку вночі на станцію мінського метро "Московська".

Як сказав президент, "якийсь Антон разом з хлопцями проникли вночі в метрополітен, знімали все на відео, виклали це в інтернет". "Мовляв, дивіться, як працює наша міліція та всі інші на чолі з Мальцевим (держсекретар Ради безпеки), як вони забезпечують виконання доручень президента (щодо забезпечення безпеки столичного метрополітену)", - зазначив О.Лукашенко.

Генпрокурор доручив транспортному прокуророві невідкладно провести перевірку за даним фактом. Першим не втримався в кріслі начальник метрополітену.

Цього ж дня був звільнений і директор Вітебського заводу тракторних запасних частин, де працював обвинувачений у справі про теракт в мінському метро 11 квітня.

Директор звільнений з посади "за грубе порушення трудових обов`язків керівника, що виразилося в незабезпеченні виконання доведених підприємству показників соціально-економічного розвитку, низькому рівні трудової, виробничої і виконавчої дисципліни, відсутності належних умов праці, безконтрольності за збереженням матеріальних цінностей, недоліків у веденні виховної, ідеологічної і кадрової роботи на підприємстві", цитує наказ РосБізнесКонсалтинг.