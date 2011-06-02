Неаполітанська мафія друкувала фальшиві євро в Бельгії
07:53, 02 червня 2011Світ
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Повідомляє Європол
У Бельгії розкриті та ліквідовані два нелегальні монетні двори, що випускали фальшиві банкноти й монети євро.
Як повідомив Європол, в рамках розслідування, ініційованого бельгійською поліцією, з 30 травня по 1 червня пройшла операція, в результаті якої знешкоджено бельгійсько-італійську злочинну групу.
У підпільних майстернях в бельгійських селах Ким і П`єтон вилучені фальшиві монети та пристосування для чеканки монет в один євро і 50 євроцентів.
"Це перший такий випадок у Бельгії. Організація була пов`язана з італійською мафією, неаполітанською "коморрою" і кілька років випускала фальшиві грошові знаки", - наводить Бі-бі-сі слова представника поліції.
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