Вибух на заводі Intel: постраждали семеро людей

Внаслідок вибуху на заводі з виробництва мікрочіпів компанії Intel в американському штаті Арізона постраждали сім чоловік.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на пожежну службу.

Інцидент стався в передмісті міста Фенікс - Чандлері.

За словами начальника служби пожежної безпеки передмістя Бреда МІЛЛЕРА, кілька сотень працівників одного з корпусів заводу було негайно евакуйовано. Другий корпус продовжив свою роботу, зазначає NEWSru.

За словами пожежника, четверо працівників Intel, які дістали струс мозку або осколкові поранення, було госпіталізовано. Решті постраждалих медична допомога була надана на місці, передає РІА «Новости».

Причини вибуху, а також збитки встановлюються.

Компанія Intel поки що не коментує ситуацію. Проте відомо, що на заводах в Арізоні виготовляють чіпи для процесорів серії Pentium.