Google «розсварилася» з Казахстаном

Корпорація Google заявила про закриття казахської версії порталу через законодавчі обмеження, введені місцевою владою. Про це йдеться в офіційному блозі компанії, передає Лєнта.ру.

Відтепер при введенні в рядок браузера адреси google.kz, система автоматично переадресує користувача на головну сторінку Google.com, перекладену казахською мовою.

"Місяць тому Казахський центр мережевої інформації сповістив нас про наказ Міністерства зв`язку й інформації Республіки Казахстан, згідно з яким усі доменні імена в зоні .kz, такі, як google.kz, повинні бути розміщені на серверному устаткуванні, фізично розташованому на території країни, - йдеться в повідомленні Google. - Ця вимога означає, що Google буде змушений перенаправляти всі пошукові запити з google.kz на сервери, що розташовані в Казахстані. (Зараз наша система автоматично обробляє пошукові запити на будь-якому домені найшвидшим шляхом)".

Google також відзначила, що у зв`язку з відмовою від роботи безпосередньо через google.kz, якість обслуговування користувачів дещо знизиться, оскільки пошукова видача не обумовлюватиметься локальною специфікою.

Старший віце-президент Google Біл КАРАН, іменем якого підписане повідомлення, додав, що "подібні заходи, які змушують інтернет-компанії робити нелегкий вибір між перешкоджанням розвитку вільного Інтернету і зниженням якості сервісів, завдають шкоди користувачам".

Нагадаємо, 3 червня 2011 року право на вільний доступ до Інтернету було закріплене ООН як одне з базових прав людини.

У 2010 році Google оголосила про те, що залишає китайський ринок, пояснивши своє рішення тиском, який чинили на корпорацію місцева влада. Зокрема, Пекін вимагав від Google здійснювати вибіркову цензуру пошукових запитів. Також корпорація звинуватила владу Китаю в організації кібератак на поштовий сервіс Google Mail.