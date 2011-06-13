США оприлюднять секретні документи про війну у В'єтнамі

Уряд США прийняв рішення повністю розсекретити так зване досьє Пентагону про війну у В'єтнамі, передає Газета.Ru з посиланням на ВВС.

Сьогодні досьє Пентагону про війну, яку вели США у В'єтнамі, включає 7 тисяч сторінок.

Рівно 40 років тому, 13 червня 1971 року, в газеті The New York Times з'явився перший матеріал, який містив дані секретних матеріалів Пентагону. Ця публікація секретних документів стала одним з найбільших витоків секретних матеріалів міністерства оборони США в пресу.

Зупинити подальшу публікацію матеріалів тоді не зміг ні суд, який прийняв сторону редакції, ні тиск з боку влади.

Незважаючи на масштаби просочування інформації, досьє залишалося увесь час засекреченим.