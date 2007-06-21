Рада ЄС дала згоду на приєднання Мальти та Кіпру до зони євро

Рада Європейського союзу (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) дала “зелене світло” на приєднання Кіпру та Мальти до зони євро з 1 січня 208 року.

Про це УНІАН повідомили у представництві головуючої в ЄС Німеччини.

Остаточно рішення має бути ухвалене на засіданні Ради міністрів з питань економіки та фінансів ЄС у липні.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Європарламент підтримав вступ Мальти та Кіпру до зони євро з 2008 року.

5 червня Рада міністрів з питань економіки та фінансів ЄС дала “зелене світло” на приєднання Кіпру та Мальти до зони євро з 1 січня 2008 року. Єврокомісія запропонувала розширити зону євро з 1 січня 2008 року за рахунок Кіпру та Мальти 16 травня цього року.

Згідно з результатами останнього дослідження щодо “зближення” економіки Кіпру, річна інфляція у березні на Кіпрі (березень-2007 до березня-2006) становила 2% при референтній нормі в 3%, дефіцит бюджету 2006 року становив лише 1,5% ВВП при максимально дозволених 3%, відсоткова ставка по довготривалих кредитах – 4,2% при референтній 6,4%.

Згідно з результатами останнього дослідження щодо “зближення” економіки Мальти, річна інфляція у березні на Мальті (березень-2007 до березня-2006) становила 2,2% при референтній нормі в 3%, дефіцит бюджету 2006 року становив 2,6% ВВП при максимально дозволених 3%, відсоткова ставка по довготривалих кредитах – 4,3% при референтній 6,4%.

Зараз до зони євро входять 13 країн ЄС.