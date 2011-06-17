Каддафі пообіцяв завдати поразки НАТО
22:31, 17 червня 2011Світ
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Телеобращеніє було записане по телефону
Лівійське телебачення передало в ефір аудіозвернення Муаммара Каддафі, в якому він пообіцяв завдати поразки силам НАТО, повідомляє Бі-бі-сі.
За словами Каддафі, НАТО намагається примусити його залишити Тріполі. Проте, як підкреслив полковник, він не має наміру здаватися і переконаний в поразці альянсу.
"Альянс буде переможений. Альянс буде переможений", - Муаммар Каддафі кілька разів повторив цю фразу.
Як повідомило телебачення, промова лівійського лідера була записана у п`ятницю 17 червня по телефону.
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