Каддафі пообіцяв завдати поразки НАТО

Лівійське телебачення передало в ефір аудіозвернення Муаммара Каддафі, в якому він пообіцяв завдати поразки силам НАТО, повідомляє Бі-бі-сі.

За словами Каддафі, НАТО намагається примусити його залишити Тріполі. Проте, як підкреслив полковник, він не має наміру здаватися і переконаний в поразці альянсу.

"Альянс буде переможений. Альянс буде переможений", - Муаммар Каддафі кілька разів повторив цю фразу.

Як повідомило телебачення, промова лівійського лідера була записана у п`ятницю 17 червня по телефону.