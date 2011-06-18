У США закрили справу бен Ладена

Федеральна влада США офіційно припинила кримінальне переслідування засновника терористичної мережі "Аль-Каїда" Усами бен Ладена, ліквідованого американськими спецслужбами в травні. Як повідомляє Associated Press, сьогодні окружний суддя Люіс Каплан задовольнив клопотання федеральних обвинувачів про закриття справи проти У.бен Ладена за звинуваченнями в тероризмі. Це формальність, звичайна для випадків, коли обвинуваченого вже немає в живих.

У клопотанні про зняття з У.бен Ладена кримінальних звинувачень наголошується, що влада США має в своєму розпорядженні 100-процентні докази того, що ліквідовано саме У.бен Ладена. "Вірогідність того, що убитий був ідентифікований помилково, сиановить близько одного на 11,8 квадрильйонів", - зазначено в документі.

Вперше лідерові "Аль-Каїди" були пред`явлені офіційні звинувачення у федеральному суді США в червні 1998 р. Обвинувачувальний акт стосувався ролі У.бен Ладена у вбивстві 18 американських військовиків у Сомалі в 1993 р.

Пізніше до цього додалися звинувачення в підготовці вибухів в американських посольствах в Східній Африці в серпні 1998 р., жертвами яких стали 224 особи, та атака терористів-смертників на есмінець ВМС США Cole в 2000-му.

Парадоксально, але в списку офіційних звинувачень проти У.бен Ладена ніколи не фігурували теракти 11 вересня 2001 р., зауважує РосБізнесКонсалтинг.