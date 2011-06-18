У Європі зріс попит на грузинські овочі

Грузія втричі збільшить найближчим часом експорт овочів через поширення в європейських продуктах ентерогеморагічної кишкової палички (E.coli). Як повідомили в Міністерстві сільського господарства Грузії, попит на імпорт овочів зріс, оскільки "кишкова паличка грузинській продукції не загрожує".

За даними міністерства, в 2010 році Грузія експортувала до Європи картоплю, помідори, зелену цибулю, листовий салат, капусту і буряк більш ніж на 10 млн. ларі (близько 6,5 млн. доларів). Тепер з`явився попит і на огірки.

Сама Грузія не імпортує овочі з Європи, зауважує РосБізнесКонсалтинг.