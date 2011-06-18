У Молдові оголосили "день тиші"

У Молдові оголошено "день тиші" перед другим туром виборів до місцевих органів влади, який пройде 19 червня. У країні заборонена передвиборна агітація, поширення інформаційних матеріалів з закликом голосувати за того чи іншого кандидата, показ телепередач, пов`язаних з виборами.

Другий тур пройде в 512 населених пунктах. На посаду мерів міст і сіл претендують 1 тис. 24 кандидати. Найбільше кандидатів висунула Ліберально-демократична партія - 311, від Демократичної партії 243 кандидати, від Партії комуністів Молдови - 240, від Ліберальної партії - 124. Загалом посади мерів виборюють 15 партій і 61 незалежний кандидат.

Найгостріша боротьба розгорнеться в столиці країни за крісло мера між нинішнім головою столичного муниципію Доріном Кіртоаке, який представляє Ліберальну партію, і Ігорем Додоном - кандидатом від найбільшої в країні опозиційної Партії комуністів.

У першому турі виборів 5 червня І.Додон набрав 48,07% голосів, а Д.Кіртоаке - 46,51%. Різниця між ними склала лише 5,4 тис. голосів. Донині Партія комуністів Молдови жодного разу не вигравала вибори мера Кишинева, хоча була правлячою партією в період з 2001 по 2009 р., зауважує РосБізнесКонсалтинг.