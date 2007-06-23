У Бурунді застрелили співробітника посольства Росії

У суботу військовослужбовець збройних сил Бурунді застрелив співробітника посольства РФ в цій країні, повідомляє Лента.руз посиланням на France Presse.

У повідомленні інформагентства підкреслюється, що співробітник російської дипмісії в Бужумбурі Володимир Ришитко був убитий за неясних обставин, після того, як він спробував прорватися на дипломатичній машині через декілька дорожніх блокпостів на південній околиці столиці країни.

France Presse наводить слова однієї з повій, яка заявила, що росіянин вийшов разом з нею з нічного клубу приблизно в 04:00 за місцевим часом. "Він відмовився розплатитися зі мною за мої послуги виштовхав мене з своєї машини і сховався", - заявила жінка, ім`я якої не називається.

Як заявив представник бурундійських військових, вогонь по машині росіянина був відкритий після того, як він не підкорився наказу зупинитися у одного з блокпостів. "Солдати почали стріляти, щоб зупинити його, але на жаль водій був убитий на місці", - сказав він.

Російський МЗС вже підтвердив інформацію про загибель адміністративного співробітника посольства РФ в Бужумбурі.