Чехія переведе АЕС з американського на російське паливо

Експлуатуюча атомна компанія Чехії CEZ з липня ц.р. повністю перейде до використання на своїх реакторах лише російського ядерного палива, що поставляється компанією «ТВЕЛ».

Про це йдеться в прес-релізі АТ «ТВЕЛ», переданому УНІАН.

Раніше CEZ використовувала паливо виробництва американської компанії Westinghouse.

Згідно з повідомленням, 22 червня почалося завантаження російського палива в активну зону другого енергоблоку АЕС «Темелін» (Чехія). Закінчення робіт із завантаження і пуску другого блоку заплановано на середину липня. З цього моменту чеська АЕС буде повністю експлуатуватися лише на паливі російського виробництва. Перший блок АЕС «Темелін» працює на паливі під маркою "ТВЕЛ" з 2010 року.

У 2006 році "ТВЕЛ" виграла тендер на поставку свіжого ядерного палива для двох енергоблоків АЕС «Темелін». За підсумками тендеру між ВАТ "ТВЕЛ" і CEZ було підписано контракт, який передбачає поставки російського палива в обсягу по 10 перевантажень на кожен енергоблок, починаючи з 2010 року. Передбачалося, що паливо ТВЕЛ поступово, впродовж кількох років буде заміщати паливо американської компанії Westinghouse. Проте нині CEZ прийняла рішення про дострокове розвантаження колишнього палива і повне завантаження активних зон обох енергоблоків російським паливом.