Принц Вільям таємно зустрічається з подружкою

Одразу два британські таблоїди – «The Daily Mail» і «The News of the World» - в неділю опублікували статті про те, що син спадкоємця престолу принц ВІЛЬЯМ відновив стосунки з Кейт МІДЛТОН, з якою вони розлучилися в квітні.

За даними «The Daily Mail», 9 червня міс МІДЛТОН на запрошення принца побувала на армійській вечірці в Бовінгтоні, на півдні Англії, де розквартирований його полк. Очевидці розповіли виданню, що "ВІЛЬЯМ всюди слідував за нею, як цуцик". Потім їх бачили, як вони цілувалися на танцполі, а ще пізніше вони усамітнилися в апартаментах принца.

Обидва видання повідомляють, що К.МІДЛТОН запрошена на концерт пам`яті принцеси Діани, матері ВІЛЬЯМА, що відбудеться 1 липня на лондонському стадіоні Вемблі.

Джерела, близькі до пари, розповіли, що таємні зустрічі ВІЛЬЯМА і міс МІДЛТОН тривають близько місяця. Принц, за їхніми словами, готовий до серйозних стосунків, проте Кейт продовжує сумніватися. Раніше однією з причин їхнього розриву називалося те, що принц ставився до подруги дуже легковажно. Проте, як запевнило газету «The News of the World» джерело, близьке до королівської сім`ї, ВІЛЬЯМ як і раніше дуже її кохає.

Про розрив принца ВІЛЬЯМА і К.МІДЛТОН стало відомо 14 квітня. Вони познайомилися в 2001 році, а романтичні стосунки між ними зав`язалися наприкінці 2003 року.