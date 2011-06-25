У МЗС присягаються, що не чинили тиску на депутатів ПАРЄ

У МЗС України називають нісенітницею інформацію про тиск українських дипломатів на депутатів Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Про це у коментарі УНІАН сказав директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Це нісенітниця, оскільки, по-перше, Посольство України у Франції не займається Радою Європи, а цим займається наше Постійне представництво в Раді Європи у Страсбурзі, і тому ніхто з Посольства України у Франції в принципі не міг телефонувати щодо того, які запитання задавати депутатам Президенту у ПАРЄ», - сказав він.

По-друге, зазначив О.ВОЛОШИН, питання ставлять не окремі депутати, а депутатські групи. За його словами, питання заздалегідь узгоджуються у цих групах, а відтак обдзвонювати окремих депутатів немає жодного сенсу.

О.ВОЛОШИН також сказав, що Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ задавали достатньо жорсткі запитання, зокрема, група Європейської народної партії, і він достатньо чітко на них відповів.

«В принципі, саме життя показало, що говорити, що ми якимось чином намагаємося впливати, це нонсенс. Не кажучи вже про те, що важко собі уявити взагалі, як можна натиснути на депутата іноземного парламенту», - додав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, депутат Національної асамблеї Франції, член французької делегації у ПАРЄ Франсуа РОШБЛУАН заявляв, що співробітники Посольства України у Франції цікавилися, яке запитання він планував поставити під час виступу В.ЯНУКОВИЧА на сесії ПАРЄ.

Про це французький депутат повідомив кореспонденту УНІАН.

«Мені дзвонили два або три рази від імені Посольства України у Франції, щоб дізнатися, яке було моє запитання», - сказав Ф.РОШБЛУАН.

Депутат зазначив, що для нього це було «досить несподівано». «Так, у Національній асамблеї Франції, коли у нас йдеться про якісь актуальні питання, міністерство або уряд нам дзвонить і просить уточнити запитання, щоб надати нам найбільш чітку можливу відповідь», - уточнив він.

«Але я був здивований, тому що це трохи ненормально... Вперше в Асамблеї мене питали про запитання, яке я хотів би поставити», - додав Ф.РОШБЛУАН.

Депутат Національної асамблеї Франції також уточнив, що, за його інформацією, співробітники Посольства України у Франції зверталися з таким же проханням і до його колеги по делегації в ПАРЄ.

Разом з тим, Ф.РОШБЛУАН підкреслив, що в розмові з ним співробітники посольства не пропонували відмовитися від запитання або поставити м`якше запитання.

21 червня постійний представник України при ЄС Микола ТОЧИЦЬКИЙ заявив про те, що співробітники Представництва України при Раді ЄС не дзвонили депутатам ПАРЄ, які записалися на запитання до В.ЯНУКОВИЧА.