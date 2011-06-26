Від вибуху газового балона на весіллі постраждали 55 осіб

Вибух газового балона стався на подвір`ї приватного будинку у Владикавказі РФ під час весілля.

В результаті 55 осіб отримали поранення, 20 з них знаходяться у тяжкому стані, передає РІА «Новости».

Причиною вибуху, за попередніми даними, стала розгерметизація балона в результаті теплового впливу.

Перших постраждалих розмістили у клінічній лікарні "швидкої допомоги" Владикавказа.

"В основному це опікові травми. Деякі постраждалі перебувають у шоковому стані", - сказала керівник прес-служби МНС Північної Осетії Юлія СТАРЧЕНКО.

Представник клінічної лікарні "швидкої допомоги" повідомив, що серед постраждалих є "дуже тяжкі". "Важкі є, їх багато, реанімація повністю забита", - сказав він.

У деяких постраждалих 100-відсоткові опіки тіла, стан чотирьох оцінюється як вкрай тяжкий, вони підключені до штучної вентиляції легенів.