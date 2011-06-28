Польська комісія передала Туску звіт про причини Смоленської катастрофи

Польська урядова комісія, що з’ясовувала причини Смоленської катастрофи, вчора передала свій остаточний звіт главі уряду Дональду ТУСКУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду Польщі.

Остаточний звіт про причини авіакатастрофи, внаслідок якої 10 квітня 2010 року загинуло 96 польських громадян, серед яких Президент Лех Качинський, планується опублікувати польською, англійською та російською мовами.

„Одразу після завершення перекладів звіт буде оприлюднений”, - повідомила прес-служба, не уточнивши орієнтовних термінів.

Прес-служба також зазначила, що Д.ТУСК не вноситиме жодних правок у підготовлений експертами документ.

За даними польських ЗМІ, доповідь об’ємом близько 300 сторінок, буде оприлюднена на початку липня.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року контрольована російською владою Міждержавна авіаційна комісія в остаточній доповіді про причин Смоленської авіакатастрофи всю провину за трагедію поклала на поляків. МАК стверджує, що пілоти урядового Ту-154 під тиском високопосадовців на борту машини намагалися посадити літак „будь-якою” ціною.

За попередніми оцінками польських експертів, пілоти насправді не намагалися посадити літак, але не встигли – з поки неоприлюднених причин - підняти його на безпечну висоту після того як машина пройшла „висоту прийняття рішення” - 100 метрів над землею.

Літак Ту-154, на борту якого перебував Президент Польщі Л.Качиньський і група високопосадовців, зазнав катастрофи 10 квітня 2010 року під Смоленськом.