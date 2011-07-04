Демонстрантів у Мінську розганяли газом

У неділю, на Привокзальній площі у Мінську, де проходила несанкціонована акція протесту, було затримано кілька десятків осіб.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, для розгону учасників акції міліція застосувала сльозогінний газ.

На місці проведення акції спалахнули сутички з міліціонерами. Міліція перекрила Привокзальну площу і виходи з метро і пояснювала те, що відбувається, проведенням спецзаходів.

За інформацією «Газети.ру», після того, як міліція розігнала акцію опозиції, на Привокзальну площу прибули знімальні групи державного телебачення, щоби відзняти сюжет про те, що у центрі Мінська «все спокійно».

Учора вранці, відкриваючи військовий парад з нагоди Дня незалежності Білорусі, Президент Олександр ЛУКАШЕНКО виголосив промову. Організатори акції протесту закликали присутніх під час виступу Президента аплодувати так бурхливо, щоб він не міг прочитати свою промову. Однак деякі присутні на трибунах громадяни стверджували, що їм було заборонено аплодувати.