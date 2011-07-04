Помер останній принц-спадкоємець Австро-Угорської імперії

У Німеччині у понеділок, 4 липня, у віці 98 років помер останній принц-спадкоємець Австро-Угорщини, глава дому Габсбургів - Отто фон ГАБСБУРГ (Otto von Habsburg).

Він помер у своєму баварському будинку в Пекінгу (Pjecking) на Штарнберзькому озері в оточенні рідних і близьких: у голови монаршого дому семеро дітей і 23 онуки.

Отто фон ГАБСБУРГ - старший син останнього австрійського кайзера Карла I і ерцгерцогині Цити Пармської - народився 20 листопада 1912 року в нижньоавстрійському Райхенау. Після розпаду Австро-Угорської імперії родина була вимушена залишити батьківщину, і відправилася у заслання спочатку до Швейцарії, а потім на Мадейру, де Карл I помер у 1922 році.

Принц-спадкоємець виріс в Іспанії і Бельгії, повідомляє Лента.ру. У середині 30-х захистив дисертацію з політико-соціальної тематики в університеті Левена (Бельгія). Отто фон ГАБСБУРГ активно боровся проти німецьких націонал-соціалістів, намагаючись перешкодити аншлюсу Австрії. Під час Другої світової війни виїхав з Європи до США.

У 50-х роках Отто фон ГАБСБУРГ разом зі своєю дружиною оселився в Баварії, і відтоді віддавав усі зусилля справі політичного об`єднання Європи. З 1979 по 1999 рік був депутатом Європарламенту від баварської ХСС. До 2004 року впродовж понад тридцяти років обіймав пост почесного президента Міжнародного пан-європейського союзу.

У 1989 році Отто фон ГАБСБУРГ став одним із головних ініціаторів і організаторів так званого "Пан-європейського пікніка" на австро-угорському кордоні, під час якого було відкрито кордон між двома державами. Близько 600 жителів НДР скористалися цією можливістю, щоб утікти через Угорщину на захід.

Впродовж без малого 50 років Отто фон ГАБСБУРГУ був заборонений в`їзд до Австрії. Австрійська влада зняла заборону лише у 1966 році після відмови від претензій на престол. Крім німецького, Отто фон ГАБСБУРГ мав також австрійське, угорське і хорватське громадянства.

Тепер головою дому ГАБСБУРГІВ стане його старший син 50-річний Карл Томас Роберт Марія Франциск Георг Банам Габсбург-Лотрінген.