Поглиблення співпраці з НАТО дозволить Службі безпеки України миттєво реагувати на сучасні загрози.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, таку думку висловив тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО на семінарі Спеціального комітету НАТО – СБУ “Сучасні загрози міжнародній безпеці: організована злочинність та фінансування тероризму”, що відбувся сьогодні в Одесі за ініціативи відомства. У заході взяли участь представники Служби безпеки України, органів центральної виконавчої влади, Міжнародного секретаріату та спецслужб країн-учасниць НАТО.

Учасники семінару розглянули особливості загроз тероризму, національній та міжнародній безпеці, його зв’язок з організованою злочинністю, методи протидії фінансуванню міжнародного тероризму, найпоширеніші засоби “відмивання” коштів та питання протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Звертаючись до учасників семінару, тимчасово виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО зауважив, що з моменту здобуття незалежності Україна вживає заходи законодавчого, організаційного та практичного характеру, спрямовані на вдосконалення державної системи боротьби з цими негативними явищами. «Україна не може залишатись осторонь цього процесу, враховуючи її геополітичне становище на Євразійському континенті. Глобалізація, що торкнулась практично всіх країн, все більше втягує Україну в інтеграційні процеси. Тому виникає нагальна потреба налагодження тіснішого співробітництва для розв’язання таких проблем як фінансування тероризму, транснаціональної злочинності та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він висловив переконання, що поглиблення співпраці з НАТО дозволить СБУ миттєво реагувати на сучасні загрози, причому винятково у правовому полі, оскільки дотримання закону – це запорука розвитку демократичного суспільства, а відповідно – справедливості, рівності громадян, високої довіри народу.

За результатами роботи семінару погоджено низку заходів та виконання Цільового Плану України-НАТО, затвердженого Президентом України.