Сланцевий газ для Європи і США має різне значення

Сланцевий газ не змінить ситуації на газовому ринку Європи, вважають російські експерти.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це російські експерти заявили на прес-конференції в Москві.

Зокрема, завідувач сектору департаменту енергетики фонду «Інститут енергетики і фінансів» Віталій ПРОТАСОВ вважає, що к США сланцевий газ обійматиме все більшу частку в загальному газовому балансі, проте в ЄС роль такого газу буде незначна.

«Можливо, 10,20, 30 млрд. у перспективі, але це не дуже великі цифри, і принципово ситуацію він на європейському газовому ринку не змінить», - сказав В.ПРОТАСОВ.

На його думку, це зумовлено суворим законодавством і вимогами до безпеки. При цьому В.ПРОТАСОВ вважає, що великі перспективи має видобуток метану з вугільних пластів.

Також керівник Центру вивчення світових енергетичних ринків Інституту енергетичних досліджень РАН Тетяна МІТРОВА відзначила, що залишається багато питань щодо запасів цього газу в Європі.

При цьому вона наголосила, що у США собівартість видобутку сланцевого газу вдалося довести до конкурентоспроможного рівня порівняно до природного газу, оскільки родовища останнього вичерпані.

«У США традиційні родовища дорогі, тому сланцю не так вже важко конкурувати», - сказала вона.

За її словами, в Європі йде лише пробне буріння, і говорити про промисловий видобуток поки що зарано. Т.МІТРОВА підкреслила, що витрати на видобуток сланцевого газу в Європі будуть вищими в два-три рази.

У свою чергу, президент фонду «Інститут енергетики і фінансів» Володимир ФЕЙГІН підкреслив, що прогнозувати роль сланцевого газу в Європі складно, бо ще немає працюючих свердловин.

За його словами, навіть у разі промислового видобутку сланцевого газу, його вартість буде порівнянна з поставками імпортного, зокрема російського газу.

Він вважає, що розвиток цієї технології може дати певну диверсифікацію джерел газу.