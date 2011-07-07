Британський експерт: виникає питання, скільки знадобиться газу?

Передбачити попит на газ в ЄС у середньостроковій перспективі практично неможливо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві сказав директор відділу газових досліджень Оксфордського інституту енергетичних досліджень Джонатан СТЕРН.

«Коли виникає питання про те, що буде з попитом на газ, скажімо, у 2030 році, то це передбачити практично неможливо», - сказав Дж.СТЕРН.

Він відзначив, що всі дослідницькі організації, які прогнозували попит на газ в Європі останні 20 років, робили це некоректно.

За його словами, на початку 2000-х років більшість експертів була оптимістично налаштована щодо попиту на газ і припускала, що споживання збільшуватиметься. Проте внаслідок міжнародної фінансової кризи стали переважати негативні прогнози. Зараз прогнози знову позитивні через вихід з кризи і рішення про закриття АЕС у ряді країн Європи, додав він.

Дж.СТЕРН також відзначив, що з 35 країн Європи 7 країн – Німеччина, Велика Британія, Нідерланди, Італія, Франція, Іспанія - споживають 80% газу в Європі. За його словами, саме споживання у цих країнах дає картину попиту в Європі.

Експерт відзначив, що у Німеччині, Великій Британії і Нідерландах попит вже відновився, а в Іспанії і Італії це не відбувається.

Дж.СТЕРН вважає, що говорити про попит на газ в Європі можна, тільки якщо точно знати яке зростання ВВП буде у найбільших економіках ЄС.